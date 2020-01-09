В Госдепе не верят в поддержку правительством Ирака вывода войск
«Кто в Ираке будет заниматься выполнением решения парламента о выводе американских войск? Могу предположить, что на сегодня ни один человек в правительстве Ирака не захочет этого», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя Госдепа.
Он отметил сложность предположений относительно дальнейших действий парламента.
«Но я бы предложил считать в качестве отправной точки, что резолюция, которую он принял, не является обязательной», — сказал представитель Госдепа.
Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.
5 января иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями.
В Ираке заявили о начале подготовки властями механизма по выводу иностранных войск.