В Госдепе не верят в поддержку правительством Ирака вывода войск

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В Госдепартаменте США считают, что правительство Ирака настроено против выполнения резолюции парламента, которая касается вывода иностранных войск из страны.

«Кто в Ираке будет заниматься выполнением решения парламента о выводе американских войск? Могу предположить, что на сегодня ни один человек в правительстве Ирака не захочет этого», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя Госдепа.

Он отметил сложность предположений относительно дальнейших действий парламента.

«Но я бы предложил считать в качестве отправной точки, что резолюция, которую он принял, не является обязательной», — сказал представитель Госдепа.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.

5 января иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями

В Ираке заявили о начале подготовки властями механизма по выводу иностранных войск.

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