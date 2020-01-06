США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

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Соединённые Штаты разочарованы решением иракского парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с «Исламским государством»*, которую возглавляют США.
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
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«Соединённые Штаты разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей Ирака», — цитирует РИА Новости официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

По её словам, США ожидают разъяснений относительно правового характера и последствий резолюции.

«Мы настоятельно призываем иракских лидеров ещё раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ», — отметила Ортагус.

Также она заявила, что продолжение борьбы с ИГ отвечает общим интересам двух стран.

Ранее парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством» и за вывод иностранных войск из страны. 

Лидер Ирана Хасан Рухани в разговоре с иракским коллегой Бархамом Салехом приветствовал решение о выводе войск, которое будет способствовать стабилизации в регионе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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