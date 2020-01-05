Рухани приветствовал решение Ирака о выводе иностранных войск

Лидер Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с иракским коллегой Бархамом Салехом приветствовал решение иракского парламента о выводе иностранных войск из государства, которое будет способствовать стабилизации в регионе.

«Решение иракского парламента, одобрившего необходимость вывода американских сил из Ирака, является началом стабилизации и создания более безопасной обстановки в регионе», — приводит его заявление РИА Новости.

Ранее на внеочередном заседании парламент Ирака проголосовал за отмену соглашения с международной коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством»* и за вывод иностранных войск из страны.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди также заявил, что Багдад не давал разрешения США на атаку иранского генерала Касема Сулеймани.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.