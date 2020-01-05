Ирак не давал разрешения на удар США по Сулеймани

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что США уведомили иракское правительство об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до его нанесения. По его словам, Багдад не давал разрешения на операцию.
Ирак не давал разрешения на удар США по Сулеймани
  • AFP

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в ходе выступления в парламенте Абдул-Махди сообщил, что «правительство Ирака отвергло удар, когда о нём его уведомили за несколько минут до нанесения».

Также МИД Ирака передал американскому послу письмо с осуждением операции США против Сулеймани.

В письме говорится о недопустимости использования территории Ирака для нападения на третьи страны.

3 января Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить