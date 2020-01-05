Ирак не давал разрешения на удар США по Сулеймани

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что США уведомили иракское правительство об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до его нанесения. По его словам, Багдад не давал разрешения на операцию.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в ходе выступления в парламенте Абдул-Махди сообщил, что «правительство Ирака отвергло удар, когда о нём его уведомили за несколько минут до нанесения».

Также МИД Ирака передал американскому послу письмо с осуждением операции США против Сулеймани.

В письме говорится о недопустимости использования территории Ирака для нападения на третьи страны.

3 января Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани.