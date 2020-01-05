Ирак не давал разрешения на удар США по Сулеймани
- AFP
Как сообщает телеканал Al Arabiya, в ходе выступления в парламенте Абдул-Махди сообщил, что «правительство Ирака отвергло удар, когда о нём его уведомили за несколько минут до нанесения».
Также МИД Ирака передал американскому послу письмо с осуждением операции США против Сулеймани.
В письме говорится о недопустимости использования территории Ирака для нападения на третьи страны.
3 января Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани.