Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из государства

Парламент Ирака в ходе внеочередного заседания проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством»*, которую возглавляют США, и за вывод иностранных войск из страны. Соответствующую рекомендацию в парламент внёс исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее Абдул-Махди заявил, что передал на рассмотрение парламента временной график вывода иностранных войск.

«Временной график вывода иностранных войск из Ирака вынесен на рассмотрение парламента», — отмечал он.

В Ираке заявляли, что Вашингтон уведомил об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани только за несколько минут до атаки, не получив разрешения от Багдада.

МИД Ирака также осудил операцию США против Сулеймани.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в свою очередь, предостерёг Багдад от решений, неблагоприятных для дальнейшего присутствия американских войск.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.