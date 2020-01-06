Трамп пригрозил Ираку санкциями

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Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада.
Трамп пригрозил Ираку санкциями
  • Президент США Дональд Трамп
  • globallookpress.com

Об этом он заявил, комментируя решение парламента Ирака о выводе иностранных войск из страны.

«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень значительные», — цитирует ТАСС сообщение пресс-пула Белого дома. 

По словам Трампа, американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу. 

«Если они попросят нас уйти, если мы не сделаем это по-дружески. Мы введём против них такие санкции, которых они никогда прежде не видели. По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство Ирака приступило к подготовке документа для реализации решения парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с ИГ, которую возглавляют США.

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Соединённые Штаты разочарованы решением иракского парламента о выводе иностранных войск с территории страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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