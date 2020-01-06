Ирак приступил к подготовке документа для вывода иностранных войск

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Правительство Ирака приступило к подготовке документа для реализации решения парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с «Исламским государством»*, которую возглавляют США.
Ирак приступил к подготовке документа для вывода иностранных войск
  • Reuters

Об этом премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди заявил в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Иракские специалисты в различных ведомствах готовят документ по дальнейшим юридическим и процессуальным действиям для выполнения решения парламента о выводе иностранных войск», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы иракского премьера.

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Соединённые Штаты разочарованы решением иракского парламента о выводе иностранных войск с территории страны.

В свою очередь, иранский лидер Хасан Рухани приветствовал решение о выводе войск, которое будет способствовать стабилизации в регионе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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