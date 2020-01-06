Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск

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Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны, заявил представитель главнокомандующего вооружёнными силами Абдель Керим Халф.
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск
  • © Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его словам, деятельность международной коалиции в стране будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих.

«Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать», — цитирует Халфа РИА Новости.

Он отметил, что правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил коалиции и «не позволит им двигаться куда-либо».

Ранее иракский парламент проголосовал за вывод с территории страны иностранных войск. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями

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