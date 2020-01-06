Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск

Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны, заявил представитель главнокомандующего вооружёнными силами Абдель Керим Халф.

По его словам, деятельность международной коалиции в стране будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих.

«Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать», — цитирует Халфа РИА Новости.

Он отметил, что правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил коалиции и «не позволит им двигаться куда-либо».

Ранее иракский парламент проголосовал за вывод с территории страны иностранных войск. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями.