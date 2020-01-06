Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск
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По его словам, деятельность международной коалиции в стране будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих.
«Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать», — цитирует Халфа РИА Новости.
Он отметил, что правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил коалиции и «не позволит им двигаться куда-либо».
Ранее иракский парламент проголосовал за вывод с территории страны иностранных войск. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями.