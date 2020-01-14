В Госдепе предупредили о последствиях вывода войск США из Ирака

Вывод войск США из Ирака может привести к уходу всей международной коалиции и возобновлению активности террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

«Если вы проголосуете за уход сил США, то все партнёры по коалиции уйдут вместе с ними, а следом и инвесторы», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

По его мнению, «в таком случае крайне вероятно, что вернётся ИГ».

«Так что нам надо провести переговоры и решить, что будет хорошо для обеих сторон», — добавил Худ.

Ранее глава МИД Германии заявил, что операция против террористов в Ираке должна быть продолжена, а вывод войск может укрепить ИГ.

10 января Ирак призвал США прислать своих представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск с иракской территории.

Позднее Госдеп заявил, что США не намерены обсуждать с Ираком вывод американских войск.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.