В Германии предупредили об опасности завершения борьбы с ИГ в Ираке

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Операция против террористов в Ираке должна быть продолжена, вывод войск укрепит террористическую организацию «Исламское государство»*. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
В Германии предупредили об опасности завершения борьбы с ИГ в Ираке
  • РИА Новости

«Мы считаем, что борьбу с ИГ имеет смысл продолжить в Ираке, будем призывать иракское правительство сохранить этот мандат», — цитирует РИА Новости министра.

При этом он подчеркнул, что в конечном счёте Германия примет любое решение Багдада.

«Но я считаю, что завершение сейчас борьбы с ИГ в Ираке приведёт к значительной дестабилизации страны, откроет новые пространства для активности ИГ с тем, чтобы угроза терактов не только в Ираке и регионе, но и в Европе возросла. Это мы должны предотвратить», — добавил Маас.

Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод со своей территории иностранных войск. В Багдаде заявили о начале подготовки соответствующего механизма

10 января Ирак призвал США прислать своих представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск с иракской территории. 

Позднее Госдеп заявил, что США не намерены обсуждать с Ираком вывод американских войск.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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