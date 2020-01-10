США заявили о нежелании обсуждать с Ираком вывод войск

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Госдепартамент США заявил, что Вашингтон не намерен обсуждать с Ираком вывод американских войск с территории этой страны.
США заявили о нежелании обсуждать с Ираком вывод войск
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

«На данный момент любая делегация, которая будет направлена в Ирак, будет занята обсуждением того, как подтвердить наше стратегическое партнёрство, — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — указано в заявлении.

В Госдепе также заявили, что США являются «силой добра на Ближнем Востоке». В сообщении говорится, что целью военного присутствия США в Ираке является борьба с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Ранее и. о. премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди во время телефонного разговора с американским государственным секретарём Майком Помпео потребовал прислать представителей США для разработки механизмов вывода иностранных войск с территории Ирака.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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