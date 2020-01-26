Германия возобновила программу обучения военных в Ираке

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Вооружённые силы Германии возобновили программу по повышению подготовки военнослужащих в Ираке в рамках международной миссии по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.
Германия возобновила программу обучения военных в Ираке
  • РИА Новости

«Командующий операцией «Непоколебимая решимость» отменил приостановку обучения для военных на севере Ирака. Поэтому бундесвер в 6:00 по среднеевропейскому времени (8:00 мск) возобновил программу обучения вместе с международными партнёрами в североиракском Эрбиле», — говорится в сообщении на сайте ВС ФРГ.

Уточняется, что военнослужащие миссии проводят два учебных курса в рамках программы тренинга.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о временной приостановке операции международной коалиции против ИГ в Ираке для обеспечения собственной безопасности. 

15 января глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прибыла с необъявленным визитом в Ирак для встречи с представителями иракских вооружённых сил и немецкими военнослужащими.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод с территории страны иностранных войск. Власти страны уже начали подготовку механизма для выполнения данного решения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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