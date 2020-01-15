Глава Минобороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Ирак

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Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прибыла с визитом в Ирак для встречи с представителями иракских вооружённых сил и немецкими военнослужащими.
Глава Минобороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Ирак
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оборонного ведомства Германии.

«Министр обороны Крамп-Карренбауэр встретится в Багдаде с высокопоставленными иракскими военными, чтобы обсудить будущее борьбы с ИГ* и присутствие Вооружённых сил Германии в стране», — говорится в сообщении Минобороны ФРГ в Twitter.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил о переговорах с правительством Ирака о присутствии войск международной коалиции в стране.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод с территории страны иностранных войск. Власти страны уже начали подготовку механизма для выполнения данного решения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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