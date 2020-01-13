Маас сообщил об обсуждении с Ираком пребывания войск коалиции в стране

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Глава МИД ФРГ Хайок Маас сообщил, что Германия ведёт переговоры с правительством Ирака о нахождении войск международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство»*.
Маас сообщил об обсуждении с Ираком пребывания войск коалиции в стране
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на странице внешнеполитического ведомства ФРГ в Twitter.

«Важно, чтобы мы как партнёр коалиции против ИГ продолжали своё участие в ней​​​. Для этого мы продолжаем интенсивные переговоры с иракским правительством», — заявил Маас.

По его словам, «поспешный вывод может привести к появлению новых возможностей у ИГ и атакам с их стороны».

Ранее иракский парламент проголосовал за вывод с территории страны иностранных войск. После этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями

6 января главнокомандующий вооружёнными силами Ирака Абдель Керим Халф сообщил, что власти страны начали подготовку механизма по выводу иностранных войск.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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