Неоднозначный альянс: может ли НАТО расшириться за счёт стран Ближнего Востока

Американские специалисты и СМИ активно обсуждают слова Дональда Трампа о необходимости включить в НАТО ряд ближневосточных стран. Ранее глава Белого дома призвал альянс принимать более активное участие в процессах на Ближнем Востоке, а затем и вовсе предложил расширить организацию за счёт арабских государств. Его заявления прозвучали на фоне усиления напряжённости в этом регионе после того, как в результате американского авиаудара был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Между тем в самом альянсе идею большей вовлечённости в дела Ближнего Востока восприняли прохладно. Эксперты полагают, что у Трампа мало шансов реализовать эту идею, поскольку включение стран с совершенно иными ценностями может привести к распаду НАТО.

Дональду Трампу не удастся интегрировать страны Ближнего Востока в систему НАТО, считают эксперты. По мнению аналитиков, члены альянса не готовы принять в свой военно-политический блок государства, чьи ценности радикальным образом отличаются от евроатлантических.

Напомним, глава Белого дома предложил объединить НАТО и союзников Вашингтона на Ближнем Востоке в один блок вскоре после того, как вооружённые силы Ирана нанесли удар по военным объектам США в Ираке в ответ на гибель Касема Сулемайни в результате американского авиаудара. 8 января во время телевизионного обращения к нации Трамп заявил, что обратится к Североатлантическому альянсу с просьбой принять более активное участие в процессах, происходящих в ближневосточном регионе.

На следующий день, 9 января, обсуждая с журналистами свой телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президент США заявил, что блок нужно расширить, включив в него страны Ближнего Востока.

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«Думаю, НАТО следует расшириться, нам стоит включить страны Ближнего Востока. Это точно», — приводит его слова издание Politico.

Американский лидер добавил, что придумал новое, броское название для предполагаемого военного объединения.

«Есть NATO (аббревиатура организации на английском языке. — RT), а следом идут «M» и «E» (первые буквы словосочетания Middle East — Ближний восток. — RT). Вы будете говорить NATO-ME (произносится как «НАТО-МИ». — RT). Прекрасное название! У меня отлично выходит их придумывать», — отметил Трамп.

При этом глава Белого дома не уточнил, какие, по его мнению, страны Ближнего Востока должны войти в военно-политический блок, созданный западными странами 70 лет назад для противостояния СССР.

На сегодня в блоке состоит 29 государств, представляющих Северную Америку и Европу. Турция пока является единственным членом альянса, выбивающимся из этого ряда: значительная часть территории этой страны географически расположена в Азии.

Если идея Трампа о расширении НАТО будет реализована, это приведёт к гибели Североатлантического альянса в том виде, в котором он сейчас существует, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Это организация, которая объединяет — по крайней мере, по словам руководителей ведущих членов НАТО — не только какие-то военно-политические интересы, но и общие ценности. Именно этим объясняется то, что, несмотря на гибель СССР, против которого альянс и был создан, он продолжает существовать», — отметил политолог в беседе с RT.

Британские солдаты в Ираке. Архивное фото

Reuters

© Azad Lashkari

Не первая попытка

Администрация Трампа уже не в первый раз проявляет интерес к более тесному взаимодействию с арабскими странами в военной сфере. Так, ещё в 2017 году было объявлено о намерении учредить «Ближневосточный стратегический альянс» (Middle East Strategic Alliance, или MESA), основная цель которого — усиление сотрудничества США со странами региона для «противодействия терроризму, экстремизму, достижения мира, стабильности и развития».

Тогда предполагалось, что в состав «арабского НАТО» войдут шесть стран Персидского залива: Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн (все эти страны уже являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — ССАГПЗ). Также Вашингтон планировал привлечь к сотрудничеству Египет и Иорданию.

В августе 2018 года американское военно-политическое издание Defense News со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщило, что Белый дом на протяжении нескольких месяцев активно прорабатывает создание MESA. Однако уже в феврале 2019 года то же Defense News сообщило, что проект создания «арабского НАТО» забуксовал.

«Идея Трампа об «арабском НАТО» засыхает на корню», — заявили журналисты.

Также по теме Ближневосточное усиление: станет ли Трамп и дальше наращивать контингент США в Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о готовящейся переброске в Саудовскую Аравию свыше 10 тыс. американских...

Американские эксперты отметили, что, в отличие от НАТО, между государствами ССАГПЗ существуют региональные противоречия.

Кроме того, источники Defense News акцентировали внимание на том, что некоторые высокопоставленные члены американского военного ведомства выступают против такой структуры, поскольку члены «арабского НАТО», по их мнению, могут начать действовать самостоятельно, не оглядываясь на Вашингтон.

У Трампа эта идея существует давно, однако странам ССАГПЗ или Лиги арабских государств не нужны новые альянсы, считает профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

«Попытка Трампа создать новый альянс на Ближнем Востоке пока не увенчалась успехом. Тем более после иранского кризиса Ирак, к примеру, вовсе ставит вопрос о том, чтобы избавиться от американских сил, которые располагаются на его территории», — напомнил эксперт в разговоре с RT.

По мнению специалистов, сама политика США на Ближнем Востоке, включая многолетнее присутствие в регионе американских войск, а также многочисленные военные операции, нередко влекущие за собой жертвы среди мирного населения мусульманских стран, делает создание военного блока, который бы следовал в политическом фарватере США, весьма проблематичным.

Без военной поддержки

Идеи Трампа пока не нашли широкой поддержки и среди руководства альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя беседу с главой Белого дома о необходимости усиления роли блока на Ближнем Востоке, отметил, что, несмотря на общее согласие с необходимостью борьбы с международным терроризмом, по его мнению, НАТО должно поддерживать её путём подготовки региональных вооружённых сил, а не отправкой туда новых военных соединений.

Йенс Столтенберг и Дональд Трамп

Reuters

© Christian Hartmann/Pool

«Я твердо убеждён, что не всегда лучший способ борьбы с международным терроризмом — это развёртывание войск НАТО в крупных боевых операциях. Иногда нам приходится это делать, но лучший способ — позволить местным силам бороться с терроризмом самостоятельно», — приводит газета Financial Times заявление Столтенберга.

Бывший посланник Великобритании по вопросам безопасности в Ираке, а ныне директор Международного института стратегических исследований на Ближнем Востоке Том Беккетт отметил, что после неожиданного устранения иранского генерала Касема Сулемайни администрации Трампа будет сложно убедить руководство НАТО в необходимости более активного участия в действиях на Ближнем Востоке.

«США просят от НАТО большей вовлечённости, не проинформировав при этом о готовящейся атаке на Сулеймани даже своего ближайшего партнёра по блоку — Великобританию. Сложно оказывать помощь тому, кто в оперативном плане собирается держать своих союзников на периферии», — приводит слова Беккета Finacial Times.

Сдержанная реакция Столтенберга говорит о том, что НАТО не готово подключаться к сложным ближневосточным конфликтам по желанию Трампа, подчеркнул Александр Вавилов.

«Столтенберг заявил, что данный вопрос они обсуждают только в политическом плане, а не практическом. Альянс может предложить своё участие в подготовке боевых сил на Ближнем Востоке, но арабские страны должны сами между собой разбираться и воевать», — отметил эксперт.

Невероятный альянс

Идею расширения НАТО путём включения в альянс ближневосточных государств подвергли критике и ряд американских СМИ.

© Washington Post

«Почему расширение НАТО на Ближний Восток — идея хуже некуда», — под таким заголовком газета The Washington Post разместила у себя колонку Джона Дени, профессора Американского военного колледжа и эксперта по Североатлантическому альянсу.

Материал с похожим названием выпустило и издание The Hill.

© The Hill

«Почему идея о расширении НАТО на Ближний Восток крайне неудачна», — так озаглавил свою колонку в The Hill политолог Дуг Бэндоу.

© Defense News

«Трамп хочет более активного участия НАТО в ближневосточных делах. Убедить альянс может быть не так легко», — написало издание Defense News.

Если в НАТО будут включены страны, которые не во всём разделяют евроатлантические ценности, являющиеся одним из основных элементов, на которых держится альянс, то его дальнейшее существование вообще окажется под вопросом, считает Владимир Батюк.

«Это предложение вызовет неоднозначную реакцию у европейских партнеров и союзников США по НАТО, поскольку является смертельным ударом по единству и целостности Североатлантического альянса», — подчеркнул эксперт.

При этом Батюк отметил, что с подобным предложением могли бы согласиться страны ССАГПЗ, на территории которых уже располагаются американские военные базы, например, Бахрейн и Кувейт. Они уже и так включены в американскую систему военно-политических союзов.

«Но далеко не все страны будут с этим согласны. Это вызовет совершенно неоднозначную реакцию в арабском и исламском мире. Когда в этот альянс войдут страны с такими экзотическими режимами, как, например, Бахрейн или Саудовская Аравия, то сразу встанет вопрос о ценностях, которые отстаивает НАТО перед всем миром», — подчеркнул политолог.