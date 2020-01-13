«Ужасное прошлое»: как власти США объясняют убийство Сулеймани

Атаки на американские объекты, которые якобы готовил иранский генерал Касем Сулеймани, были «неотвратимы», заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что это «не имеет значения, учитывая ужасное прошлое» экс-руководителя КСИР, убитого в результате авиаудара ВВС США. Таким образом глава Белого дома отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения американских чиновников о том, что у Вашингтона не было сведений, подтверждающих намерения Тегерана «напасть» на четыре посольства Соединённых Штатов. Именно этим «фактом» Трамп ранее оправдывал операцию против Сулеймани. По мнению экспертов, высокопоставленные лица в правительстве США пытаются снять с себя ответственность за этот инцидент, который привёл к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Власти США провели операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, не обладая конкретными доказательствами того, что Тегеран якобы собирался организовать нападения на четыре американских посольства, в том числе в Багдаде.

Напомним, генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) был убит 3 января в результате удара американского БПЛА по аэропорту Багдада. Через неделю, 10 января, Дональд Трамп заявил, что Иран якобы планировал нападение сразу на четыре диппредставительства США, одно из которых находится в Багдаде. Где расположены остальные посольства, глава Белого дома уточнять не стал.

Однако 12 января в эфире передачи канала CBS Face the Nation министр обороны Марк Эспер заявил, что не видел никаких «конкретных доказательств», которые подтверждали бы слова Трампа.

«Доказательств касательно четырёх посольств я не видел. Я имею в виду, что моё мнение совпало с мнением президента: я полагал, что на наши посольства собирались напасть» — так министр обороны Марк Эспер ответил на вопрос журналистов CBS о причине устранения генерала Сулеймани.

В то же время советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен в эфире передачи Fox News Sunday тоже не смог прямо подтвердить слова Трампа о четырёх дипмиссиях, однако отметил, что заявление президента «соответствует» данным, которые имелись у американских спецслужб.

«Слова президента соответствуют нашим данным. Мы получили убедительные разведданные, указывающие на то, что иранцы намеревались убивать и калечить американцев на территории американских объектов в регионе», — заявил О'Брайен.

При этом советник президента по нацбезопасности добавил, что даже при наличии у США «отменных разведданных» сложно «с точностью определить, какие объекты могут стать целями». Однако О'Брайен подтвердил, что у США якобы были основания полагать, что иранцы могли напасть на «посольства как минимум в четырёх странах».

Между тем Трамп уже отреагировал на эти сообщения в СМИ.

«Лживые СМИ и их партнёры-демократы усиленно работают над тем, чтобы определить, были ли «неотвратимыми» будущие нападения со стороны террориста Сулеймани, а также было ли согласие внутри моей команды. Ответ на оба вопроса — твёрдое «да». Но и это на самом деле не имеет значения, учитывая его ужасное прошлое», — написал Трамп в Twitter.

Руководители Пентагона и служб нацбезопасности не хотят брать на себя ответственность за весьма спорный шаг как с внешней, так и с внутриполитической точек зрения, отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Сейчас руководители многих ведомств США пытаются занимать сдержанно-нейтральную позицию, чтобы не оказаться виноватыми. Вашингтон рассматривал Иран в качестве врага, а Сулеймани — как олицетворение вражеского отношения, поскольку иранский генерал занимался разведывательными, специальными операциями, распространял влияние Ирана в Йемене, Сирии и других странах. Трамп мог пойти на его ликвидацию исключительно из внутриполитических соображений. Уничтожив аль-Багдади, он преподнёс это как великолепную операцию, стремясь показать себя героем. Он рассчитывает, что уничтожение одного врага Америки поднимет его рейтинг, а о последствиях он не задумывался», — отметил политолог.

Возражения конгресса

Незадолго до того, как Дональд Трамп озвучил прессе версию о подготавливаемом Сулеймани «нападении» на четыре американские дипмиссии, конгресс США принял резолюцию об ограничении военных полномочий президента на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей. В поддержку документа выступили 224 конгрессмена, ещё 194 высказались против. После этого резолюция была направлена на рассмотрение в сенат.

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Однако этим возражения американских парламентариев против действий Белого дома не ограничились. После принятия резолюции целый ряд политиков заявили, что не верят в озвученную администрацией Трампа причину устранения иранского генерала, которая привела к обострению ситуации в регионе.

12 января сенаторы Тим Кейн и Майк Ли сообщили, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе брифинга они не получили никакой информации относительно возможных угроз для четырёх посольств США.

«Я присутствовал на закрытом брифинге, поскольку вхожу в состав комитета по вооружённым силам, а также комитета по международным отношениям. На том брифинге нам такого не говорили, предположений о наличии угрозы для нескольких посольств не звучало», — заявил Кейн в эфире передачи Face the Nation на канале CBS.

Ещё дальше пошёл конгрессмен Джастин Амаш, который не исключил, что слова Трампа о четырёх посольствах — «полный вымысел».

«Администрация не представила конгрессу доказательств даже по одному из посольств. Заявление о четырёх посольствах кажется полным вымыслом. Насчёт всего этого не представлено и доказательств непосредственной угрозы, наличие которой является необходимым условием для принятия мер без одобрения конгресса», — написал Амаш в своём Twitter.

The administration didn’t present evidence to Congress regarding even one embassy. The four embassies claim seems to be totally made up. And they have never presented evidence of imminence—a necessary condition to act without congressional approval—with respect to any of this. https://t.co/Eg0vaCnqFd — Justin Amash (@justinamash) 12 января 2020 г.

Юрий Рогулёв отметил, что с точки зрения принятия военных решений в США существует определённая «неразбериха», поскольку есть несколько законодательных механизмов, которые регламентируют ведение боевых действий и специальных операций американскими военными. Для использования Вооружённых сил США за рубежом президенту требуется одобрение конгресса, однако из этого правила есть огромное количество исключений и поправок, поэтому последние несколько администраций этому правилу практически не следуют, пояснил эксперт.

«В данном случае речь не идёт о войне, поэтому одобрение конгресса президенту не требуется. Теперь палата представителей приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в отношении Ирана, однако эта резолюция носит рекомендательный характер», — пояснил политолог.

Стоит отметить, что администрация Трампа оправдала операцию тем, что она проходила в рамках американского военного присутствия в Ираке, которое уже было одобрено конгрессом в 2002 году.

Военнослужащие армии США в Ираке

Reuters

© Azad Lashkari

Ближневосточный кризис

Убийство Сулеймани привело к очередному обострению обстановки на Ближнем Востоке. Вскоре после гибели генерала парламент Ирака проголосовал за то, чтобы все иностранные войска покинули страну, однако в Вашингтоне заявили, что американские вооружённые силы останутся на своих позициях.

В ночь на 8 января Иран выпустил несколько баллистических ракет по военным объектам Соединённых Штатов в Ираке, назвав это акцией возмездия за убийство Сулеймани. При этом атака обошлась без жертв и серьёзных разрушений. Тегеран заранее предупредил иракскую сторону. Та, как пишут СМИ, успела передать сообщение о готовящемся ракетном ударе американским военным.

Тем не менее эскалация конфликта между США и Ираном стала причиной трагедии: рано утром 8 января потерпел крушение лайнер «Международных авиалиний Украины», совершавший вылет из аэропорта Тегерана. Жертвами катастрофы стали 176 человек, подавляющее большинство погибших — граждане Ирана и Канады.

11 января власти ИРИ заявили, что расчёт зенитного ракетного комплекса по ошибке принял украинский самолёт за крылатую ракету — иранские силы ПВО находились в состоянии высшей боевой готовности из-за угроз Трампа уничтожить 52 объекта на территории страны.

Несмотря на то что убийство иранского военачальника действительно привело к обострению ситуации в регионе, ожидать дальнейшей эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном не стоит, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Ликвидация Сулеймани — это разовая агитационная акция. Ввязываться в широкомасштабную военную кампанию, результатом которой будет поток цинковых гробов под звездно-полосатым флагом, Трампу хотелось бы меньше всего, потому что это подорвёт его шансы на переизбрание в нынешнем году», — отметил Батюк в разговоре с RT.

В свою очередь, Юрий Рогулёв добавил, что полномасштабный конфликт с Ираном не по карману администрации Дональда Трампа.

«Иран — это большое и мощное государство, которое имеет регулярную армию, военно-воздушные силы, ракетные войска, военно-морской и подводный флот, соответственно, широкомасштабная война принесёт большие потери, на что Вашингтон не пойдёт», — заключил эксперт.