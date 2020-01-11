Приняли за ракету: в Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing

Командование иранского Корпуса стражей Исламской революции взяло на себя ответственность за сбитый пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины». По словам бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, лайнер ошибочно приняли за крылатую ракету. Ранее президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования жертвам трагедии и поручил принять меры для выплаты компенсаций родственникам жертв.

Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде. Его слова приводит иранское агентство ISNA.

«Самолёт был идентифицирован как крылатая ракета», — сказал Хаджизаде во время пресс-конференции.

По словам военачальника, у оператора прервалась связь с командованием, решение о пуске он принимал самостоятельно. На это у него было несколько секунд, рассказал Хаджизаде, и «он сделал плохой выбор».

Напомним, что утром 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта в Тегеране потерпел крушение Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). На борту рейса PS752 находились 176 человек, включая девять членов экипажа. Все они погибли.

Утром 11 января власти Ирана признали, что самолёт был сбит силами исламской республики в результате человеческой ошибки — лайнер пролетал рядом с военным объектом.

«Внутреннее расследование вооружённых сил установило, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолёта и гибели 176 невинных людей», — написал президент исламской республики Хасан Рухани в Twitter.

Глава государства заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке. Он поручил принять все необходимые меры для выплаты компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы.

В свою очередь, Хаджизаде подчеркнул, что КСИР несёт полную ответственность за трагедию. Он готов согласиться с любым решением властей страны по поводу инцидента. От себя командующий добавил, что «захотел умереть», когда услышал о крушении украинского самолета.

Задержку в публикации информации о причинах катастрофы генерал объяснил стремлением КСИР провести расследование, а не попыткой скрыть информацию. По его словам, о настоящих причинах трагедии он узнал в день крушения самолёта, но уведомить об этом руководство гражданской авиацией страны было нельзя.

«Гражданская авиация до сих пор не была уведомлена о том, что причиной стала ракета, поэтому у них не было об этом информации​​​. Я узнал об этом в среду утром. Была сформирована группа Генерального штаба ВС для расследования инцидента, и те, кто был проинформирован об этом, были изолированы, и нам было запрещено что-либо рассказывать», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, военачальник рассказал, что ВС Ирана предписывали освободить воздушное пространство на время ударов по американской базе в Ираке. Как сказал Хаджизаде, это требование не было выполнено.

В ночь с 7 на 8 января Иран нанёс серию ответных ракетных ударов по расположениям американских войск в соседнем Ираке. Таким образом Тегеран отреагировал на операцию американских военных, в результате которой погиб генерал КСИР Касем Сулеймани.

Не было оснований для отмены рейса

Украинская сторона утверждает, что предупреждений со стороны Тегерана относительно опасности полётов не было. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент МАУ Евгений Дыхне. Он сказал, что на момент вылета Boeing 737-800 из киевского аэропорта «Борисполь» иранская сторона не делала никаких заявлений об ограничении воздушных перемещений.

«На момент (вылета. — RT) из аэропорта Тегерана абсолютно также никакой информации у авиакомпании не было и никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено нам», — сказал он.

Кроме того, по словам Дыхне, экипаж самолёта держал связь с диспетчером аэропорта Тегерана. Он отметил, что отклонения лайнера от курса не было.

«После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера», — приводит слова Дыхне ТАСС.

Он добавил, что украинский борт вёл диалог с аэропортом «до последней секунды происшествия».

«До последней секунды было согласование маршрута, поворота — это всё есть в материалах расследования», — рассказал глава МАУ.

По его словам, трассы перемещения воздушных судов определяются аэропортом Тегерана, и потерпевший крушение рейс действовал в соответствии с командами, которые транслировал диспетчер.

Вместе с тем руководство авиакомпании отмечает, что после событий в Иране перевозчик продолжит работу в штатном режиме.