Премьер Украины оценил заявление Ирана о сбитом Boeing

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал важным шагом заявление Ирана о том, что украинский пассажирский самолёт был ошибочно сбит.

«Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты ведут работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины», — говорится в сообщении украинского премьера.

Гончарук добавил, что специалисты собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе.

«Сегодня утром электронные ДНК-формулы направлены нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране», — добавил он.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.