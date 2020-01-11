Глава судебной власти Ирана призвал быстро расследовать дело Boeing

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Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал судебную организацию вооружённых сил в кратчайшие сроки провести расследование ситуации со сбитым украинским самолётом, который потерпел крушение под Тегераном 8 января.
Глава судебной власти Ирана призвал быстро расследовать дело Boeing
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Раиси поручил собрать необходимые документы и предпринять все соответствующие меры. Все ответственные за крушение самолёта должны быть найдены в ближайшее время, говорится в заявлении.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США». Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.

На заявление Тегерана отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал Иран полностью признать вину за сбитый самолёт, привлечь виновных к ответственности, принести официальные извинения и выплатить компенсации.

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