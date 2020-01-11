В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

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RT
Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
  • Reuters

«В результате человеческой ошибки случайно этот самолёт был сбит», — цитирует гостелерадиокомпания IRIB заявление Генштаба.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Он также выразил соболезнования жертвам происшествия.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают вероятным, что украинский пассажирский самолёт был сбит в Тегеране иранской ракетой.

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