В США считают вероятным, что Иран сбил украинский самолёт
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«Мы полагаем, что это вероятно, что данный самолёт был сбит иранской ракетой», — сказал он.
Он призвал дождаться завершения расследования и вынесения окончательного заключения.
JUST IN: "We do believe that it's likely that that plane was shot down by an Iranian missile," Sec. Mike Pompeo tells @jonkarl on passenger plane that crashed in Tehran. "We're going to let the investigation play out before we make a final determination." https://t.co/ozBtg5LyOapic.twitter.com/PeUIIKH2J1— ABC News Politics (@ABCPolitics) January 10, 2020
Ранее в Канаде заявили о наличии данных разведки, указывающих на то, что самолёт был сбит иранской ракетой.
В Иране назвали такие данные иррациональными.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.
В Министерстве иностранных дел России призвали не делать громогласных заявлений о крушении самолёта и дать специалистам проанализировать ситуацию.