В США считают вероятным, что Иран сбил украинский самолёт

Короткая ссылка
США считают вероятным, что украинский пассажирский самолёт был сбит в Тегеране иранской ракетой. Об этом на брифинге заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
В США считают вероятным, что Иран сбил украинский самолёт
  • © Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы полагаем, что это вероятно, что данный самолёт был сбит иранской ракетой», — сказал он.

Он призвал дождаться завершения расследования и вынесения окончательного заключения.

Ранее в Канаде заявили о наличии данных разведки, указывающих на то, что самолёт был сбит иранской ракетой.

В Иране назвали такие данные иррациональными.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.

В Министерстве иностранных дел России призвали не делать громогласных заявлений о крушении самолёта и дать специалистам проанализировать ситуацию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить