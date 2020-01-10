Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране
- Reuters
По его мнению, «пытаться наварить политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя».
«Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определённые выводы, а начинать некие игры по меньшей мере недостойно», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Также Рябков считает, что «никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями».
Ранее Межгосударственный авиационный комитет заявил о готовности помочь в расследовании крушения украинского Boeing 737 в Тегеране.
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что у Оттавы есть разведданные, свидетельствующие о том, что украинский лайнер был сбит иранской ракетой.
В иранской Организации гражданской авиации опровергли эти данные.