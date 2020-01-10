Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию. Об этом сообщило РИА Новости.
Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране
  • Reuters

По его мнению, «пытаться наварить политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя».

«Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определённые выводы, а начинать некие игры по меньшей мере недостойно», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Также Рябков считает, что «никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями».

Ранее Межгосударственный авиационный комитет заявил о готовности помочь в расследовании крушения украинского Boeing 737 в Тегеране.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что у Оттавы есть разведданные, свидетельствующие о том, что украинский лайнер был сбит иранской ракетой.

В иранской Организации гражданской авиации опровергли эти данные.

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