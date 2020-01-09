В Иране опровергли заявления о попадании ракеты в украинский Boeing

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг заявления о том, что самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране был сбит ракетой.

Об этом он заявил в эфире телеканала IRIB TV2.

«Эти слова совсем иррациональны», — цитирует его РИА Новости.

Также он прокомментировал сообщения СМИ о том, что рядом с самолётом якобы были найдены обломки ракеты.

«Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть», — сказал Абедзаде.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии у Оттавы данных разведки, указывающих на то, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой «земля — воздух».