В Иране опровергли заявления о попадании ракеты в украинский Boeing
- globallookpress.com
Об этом он заявил в эфире телеканала IRIB TV2.
«Эти слова совсем иррациональны», — цитирует его РИА Новости.
Также он прокомментировал сообщения СМИ о том, что рядом с самолётом якобы были найдены обломки ракеты.
«Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть», — сказал Абедзаде.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии у Оттавы данных разведки, указывающих на то, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой «земля — воздух».