В Иране опровергли заявления о попадании ракеты в украинский Boeing

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Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг заявления о том, что самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране был сбит ракетой.
В Иране опровергли заявления о попадании ракеты в украинский Boeing
  • globallookpress.com

Об этом он заявил в эфире телеканала IRIB TV2.

«Эти слова совсем иррациональны», — цитирует его РИА Новости.

Также он прокомментировал сообщения СМИ о том, что рядом с самолётом якобы были найдены обломки ракеты.

«Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть», — сказал Абедзаде.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии у Оттавы данных разведки, указывающих на то, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой «земля — воздух».

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