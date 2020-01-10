В Иран направилась делегация из Канады для расследования авиакатастрофы

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Делегация, состоящая из 10 канадских специалистов, направилась в Тегеран, чтобы расследовать обстоятельства катастрофы с самолётом «Международных авиалиний Украины».
В Иран направилась делегация из Канады для расследования авиакатастрофы
  • Reuters

Об этом говорится в опубликованном заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

«Делегация из десяти представителей Канады отправилась в Иран для расследования обстоятельств гибели граждан этой страны в результате катастрофы украинского самолета», — сказал он.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что у Оттавы есть разведданные, свидетельствующие о том, что Boeing 737 в Тегеране был сбит иранской ракетой.

В иранской Организации гражданской авиации опровергли эти данные.

При этом МИД Ирана попросил Канаду и другие государства поделиться имеющимися у них данными по крушению лайнера.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек.

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