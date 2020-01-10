Иран призвал Канаду поделиться данными о крушении украинского самолёта

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Тегеран призывает Канаду и другие страны поделиться имеющимися данными о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в иранской столице для расследования причин авиакатастрофы, заявили в МИД Ирана.
Иран призвал Канаду поделиться данными о крушении украинского самолёта
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«(Иран. — RT) просит премьер-министра Канады (Джастина Трюдо. — RT) и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране», — приводит РИА Новости заявление официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави.

Он также сообщил, что Тегеран пригласил для расследования авиакатастрофы представителей компании Boeing.

Ранее Трюдо заявил о наличии разведданных, свидетельствующих о том, что украинский самолёт в Тегеране был сбит иранской ракетой.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг данную информацию.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с URA.RU оценил ситуацию с полётами над Ираном.

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