Иран призвал Канаду поделиться данными о крушении украинского самолёта
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«(Иран. — RT) просит премьер-министра Канады (Джастина Трюдо. — RT) и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране», — приводит РИА Новости заявление официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави.
Он также сообщил, что Тегеран пригласил для расследования авиакатастрофы представителей компании Boeing.
Ранее Трюдо заявил о наличии разведданных, свидетельствующих о том, что украинский самолёт в Тегеране был сбит иранской ракетой.
Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг данную информацию.
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек.
Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с URA.RU оценил ситуацию с полётами над Ираном.