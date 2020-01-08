Эксперт оценил ситуацию с полётами над Ираном

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с URA.RU оценил ситуацию с полётами над Ираном.

«Прежде всего, это не ляжет на плечи наших пассажиров, потому что билеты и так дорогие. Просто уменьшится прибыль компаний. Время полёта будет увеличено где-то на 15—30 минут», — сказал он.

По его словам, цены на билеты могут вырасти, если запрет на полёты продержится ещё два-четыре месяца.

Как отметил Сытник, рекомендации Росавиации не летать над Ираном — правильные.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации.