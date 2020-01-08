Эксперт оценил ситуацию с полётами над Ираном
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- РИА Новости
«Прежде всего, это не ляжет на плечи наших пассажиров, потому что билеты и так дорогие. Просто уменьшится прибыль компаний. Время полёта будет увеличено где-то на 15—30 минут», — сказал он.
По его словам, цены на билеты могут вырасти, если запрет на полёты продержится ещё два-четыре месяца.
Как отметил Сытник, рекомендации Росавиации не летать над Ираном — правильные.
Ранее Пятый канал сообщал, что «Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации.