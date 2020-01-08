«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации
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- РИА Новости
«Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полётов», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
В компании также отметили, что вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следят за развитием ситуации.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.
Авиационный эксперт Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.