«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации

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Компания «Аэрофлот» заявила о разработке альтернативных маршрутов рейсов после рекомендаций Росавиации, передаёт Пятый канал.
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полётов», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

В компании также отметили, что вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

Авиационный эксперт Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.

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