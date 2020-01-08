«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации

Компания «Аэрофлот» заявила о разработке альтернативных маршрутов рейсов после рекомендаций Росавиации, передаёт Пятый канал.

«Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полётов», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

В компании также отметили, что вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

Авиационный эксперт Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.