Росавиация рекомендовала не летать над Ираном и Ираком

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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком. Об этом говорится в телеграмме ведомства.
Росавиация рекомендовала не летать над Ираном и Ираком
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полётов гражданских воздушных судов России, включая транзитные полёты», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, такая рекомендация опубликована в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полётов.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет.  Как заявили в Тегеране, Иран принял и завершил соразмерные меры самообороны.

Позднее Boeing 737 украинской авиакомпании вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение.

По информации СНБО, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.

Подробнее — в материале RT.

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