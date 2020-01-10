Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
«Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолёта авиакомпании «МАУ», — цитирует офис генпрокурора РИА Новости.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о наличии у Оттавы разведданных, свидетельствующих о том, что украинский самолёт в Тегеране был сбит иранской ракетой.
Руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг данную информацию.
В Министерстве иностранных дел Ирана попросили Канаду и другие страны поделиться имеющимися у них данными по авиакатастрофе.
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек.