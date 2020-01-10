МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
- Reuters
В ведомстве указали на международное признание МАК, большой опыт, а также наличие необходимого оборудования и специалистов.
«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее Германия заявила, что у неё нет собственных данных о причинах авиакатастрофы, однако она готова оказать помощь в расследовании.
Также сообщалось, что Тегеран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании.
Boeing 737 разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек.