МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в случае обращения Ирана готов оказать помощь в расследовании крушения украинского Boeing 737. Об этом сообщает пресс-служба МАК.
МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
  • Reuters

В ведомстве указали на международное признание МАК, большой опыт, а также наличие необходимого оборудования и специалистов.

«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Германия заявила, что у неё нет собственных данных о причинах авиакатастрофы, однако она готова оказать помощь в расследовании.

Также сообщалось, что Тегеран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании.

Boeing 737 разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек.

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