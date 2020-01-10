ФРГ предложила Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Германия заявила, что у неё нет собственных данных о причинах крушения украинского Boeing в Тегеране, при этом Берлин готов оказать Украине помощь в расследовании.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Собственных сведений о причинах крушения у нас нет, но к данным о возможном обстреле этого самолёта следует отнестись серьёзно», — цитирует его ТАСС.

При этом представитель МИД ФРГ Райнер Бройль добавил, что глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Вадимом Пристайко предложил помощь в расследовании авиакатастрофы.

Ранее в Иран направилась делегация из Канады для расследования авиакатастрофы.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек.