ФРГ предложила Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране
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- РИА Новости
Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Собственных сведений о причинах крушения у нас нет, но к данным о возможном обстреле этого самолёта следует отнестись серьёзно», — цитирует его ТАСС.
При этом представитель МИД ФРГ Райнер Бройль добавил, что глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Вадимом Пристайко предложил помощь в расследовании авиакатастрофы.
Ранее в Иран направилась делегация из Канады для расследования авиакатастрофы.
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек.