ФРГ предложила Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Короткая ссылка
Германия заявила, что у неё нет собственных данных о причинах крушения украинского Boeing в Тегеране, при этом Берлин готов оказать Украине помощь в расследовании.
ФРГ предложила Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране
  • © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
  • РИА Новости

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Собственных сведений о причинах крушения у нас нет, но к данным о возможном обстреле этого самолёта следует отнестись серьёзно», — цитирует его ТАСС.

При этом представитель МИД ФРГ Райнер Бройль добавил, что глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Вадимом Пристайко предложил помощь в расследовании авиакатастрофы.

Ранее в Иран направилась делегация из Канады для расследования авиакатастрофы.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить