Канада примет участие в расследовании крушения самолёта в Иране

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Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) по приглашению Ирана примет участие в расследовании крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек.
Канада примет участие в расследовании крушения самолёта в Иране
  • Reuters

«TSB получил приглашение от бюро по расследованию авиапроисшествий Исламской Республики Иран посетить место инцидента. Мы приняли это приглашение и готовимся к поездке», — говорится в заявлении.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, в свою очередь, заявил, что канадские представители смогут получить визы для въезда в Иран.

«Иранский режим выдаёт визы, чтобы позволить нашим чиновникам въехать на территорию Ирана, а также для проведения расследования», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Иран пригласил представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) принять участие в расследовании авиакатастрофы.

Украинский Boeing 737 разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. В авиакатастрофе погибли граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал данные о крушении самолёта в Иране.

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