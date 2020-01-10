Канада примет участие в расследовании крушения самолёта в Иране
- Reuters
«TSB получил приглашение от бюро по расследованию авиапроисшествий Исламской Республики Иран посетить место инцидента. Мы приняли это приглашение и готовимся к поездке», — говорится в заявлении.
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, в свою очередь, заявил, что канадские представители смогут получить визы для въезда в Иран.
«Иранский режим выдаёт визы, чтобы позволить нашим чиновникам въехать на территорию Ирана, а также для проведения расследования», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что Иран пригласил представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) принять участие в расследовании авиакатастрофы.
Украинский Boeing 737 разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. В авиакатастрофе погибли граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал данные о крушении самолёта в Иране.