США направят в Иран эксперта для помощи в расследовании авиакатастрофы
- Reuters
«Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 «Международных авиалиний Украины»... NTSB выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы», — говорится в документе, поступившем РИА Новости.
При этом Иран будет выполнять ведущую роль в расследовании.
Ранее в иранском правительстве приветствовали участие в расследовании крушения украинского самолёта иностранных экспертов из стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.
В МИД Ирана также призвали третьи страны поделиться имеющейся информацией по крушению лайнера.