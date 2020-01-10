США направят в Иран эксперта для помощи в расследовании авиакатастрофы

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Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) по запросу иранской стороны направит в Тегеран своего аккредитованного представителя для участия в расследовании крушения украинского самолёта.
США направят в Иран эксперта для помощи в расследовании авиакатастрофы
  • Reuters

«Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 «Международных авиалиний Украины»... NTSB выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы», — говорится в документе, поступившем РИА Новости.

При этом Иран будет выполнять ведущую роль в расследовании.

Ранее в иранском правительстве приветствовали участие в расследовании крушения украинского самолёта иностранных экспертов из стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

В МИД Ирана также призвали третьи страны поделиться имеющейся информацией по крушению лайнера.

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