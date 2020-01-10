Иран допустит зарубежных экспертов к участию в деле о крушении Boeing

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Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского самолёта в Тегеране иностранных экспертов из стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Об этом заявили в иранском правительстве.
Иран допустит зарубежных экспертов к участию в деле о крушении Boeing
  • globallookpress.com

«Мы приветствуем участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли», — приводит РИА Новости заявление официального представителя правительства Ирана Али Рабии, опубликованное в Telegram-канале.

Уточняется, что в расследовании авиакатастрофы по международным правилам могут принять участие «организация гражданской авиации страны, где произошла авария (Иран), организация гражданской авиации страны, выдавшей сертификат лётной годности (Украина), владелец самолёта (Украина), производитель самолёта (Boeing), и производитель авиационных двигателей (Франция)».

В иранском правительстве также заверили, что по указу президента Ирана Хасана Рухани итоги технических и экспертных экспертиз будут регулярно предоставляться общественности.

При этом в Иране призвали США не предоставлять ложную информации о случившемся.

Ранее МИД Ирана попросил Канаду и другие страны поделиться имеющейся информацией для расследования крушения украинского самолёта.

CBS со ссылкой на источники передавал, что власти США считают, что Иран якобы по ошибке сбил лайнер.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после взлёта из аэропорта Тегерана. В авиакатастрофе погибли 176 человек.

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