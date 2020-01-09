CBS: США считают, что Иран по ошибке сбил украинский самолёт

Американские власти считают, что иранская сторона якобы по ошибке сбила самолёт «Международных авиалиний Украины» в Тегеране 8 января. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

По словам источников, американские спутники зафиксировали два пуска ракет «земля — воздух» незадолго до крушения самолёта.

Также источники утверждают, что, предположительно, вблизи места катастрофы были найдены компоненты ракеты.

При этом в США считают, что «самолёт был выбран в качестве цели ошибочно».

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что среди основных версий крушения самолёта в Тегеране — поражение зенитной ракетой, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, теракт.

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что версия о том, что самолёт был сбит ракетой, является недостоверной.

«В то же время и на той же высоте выполняли полёт несколько иранских и иностранных самолетов, поэтому версия о том, что самолёт был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах», — приводятся его слова на сайте иранской организации.

Также Абедзаде заявил, что Тегеран предоставил все необходимые данные всем заинтересованным в расследовании странам.

8 января самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.