На Украине назвали основные версии авиакатастрофы в Иране
- Reuters
По его словам, среди основных версий — поражение зенитной ракетой, столкновение с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, теракт.
Ранее Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании. Согласно показаниям очевидцев, воздушное судно загорелось ещё в воздухе.
Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли.
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