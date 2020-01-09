На Украине назвали основные версии авиакатастрофы в Иране

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Совет нацбезопасности и обороны Украины изучает четыре версии крушения самолёта Boeing 737 в Иране. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии «Цензор.НЕТ»*, рассказал главред издания Юрий Бутусов.
На Украине назвали основные версии авиакатастрофы в Иране
  • Reuters

По его словам, среди основных версий — поражение зенитной ракетой, столкновение с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, теракт.

Ранее Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании. Согласно показаниям очевидцев, воздушное судно загорелось ещё в воздухе.

Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли.

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