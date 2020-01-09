Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране. Согласно показаниям очевидцев, воздушное судно загорелось ещё в воздухе.

«По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолёте и распространялся по его фюзеляжу», — говорится в сообщении Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что пилоты не сообщали о том, что возникла внештатная ситуация.

Также сообщается, что падение воздушного судна на землю произошло уже на обратном пути в аэропорт.

Ранее посольство Украины в Иране изменило сообщение о крушении самолёта в Тегеране, убрав из заявления информацию о причинах произошедшего.

Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, выживших нет.