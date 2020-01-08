Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

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Посольство Украины в Иране изменило сообщение о крушении самолёта в Тегеране, убрав из заявления информацию о причинах произошедшего.
Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране
  • Reuters

Ранее дипломатическая миссия опубликовала сообщение, в котором говорилось, что украинский пассажирский самолёт, по предварительным данным, «разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам», а «версия теракта исключается».

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера», — говорится в нынешнем сообщении посольства в Facebook.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта, по некоторым данным, на его борту находились 177 человекникто не выжил.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил генпрокурору Руслану Рябошапке возбудить уголовное дело в связи с крушением самолёта.

В своём Facebook глава государства также призвал «всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы».

Подробнее — в материале RT.

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