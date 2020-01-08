Названа предварительная причина крушения украинского лайнера в Иране

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По предварительной информации, украинский пассажирский самолёт разбился в Тегеране в результате аварии двигателя, обусловленной техническими причинами. Об этом заявили в посольстве Украины в Иране.
Названа предварительная причина крушения украинского лайнера в Иране
  • © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

«По предварительной информации, самолёт разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек.

Ранее в СНБО заявили, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского был создан оперативный штаб. Как указывалось, крушение Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» произошло 8 января: лайнер разбился вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта.

По последним данным, регистрацию на рейс прошли 168 пассажиров, никто не выжил.

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