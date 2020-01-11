Рухани прокомментировал ситуацию со сбитым украинским самолётом в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран выражает самые глубокие соболезнования в связи с катастрофой с украинским самолётом, который был по ошибке сбит иранскими военными.

«В условиях угроз и запугивания со стороны агрессивного американского режима иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани Вооружённые силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе», — говорится в заявлении иранского лидера.

Рухани также сообщил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.

Ранее в Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана заявили, что пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

8 января самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.