Рухани прокомментировал ситуацию со сбитым украинским самолётом в Иране

Короткая ссылка
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран выражает самые глубокие соболезнования в связи с катастрофой с украинским самолётом, который был по ошибке сбит иранскими военными.
Рухани прокомментировал ситуацию со сбитым украинским самолётом в Иране
  • globallookpress.com

«В условиях угроз и запугивания со стороны агрессивного американского режима иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани Вооружённые силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе», — говорится в заявлении иранского лидера.

Рухани также сообщил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.

Ранее в Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана заявили, что пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

8 января самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить