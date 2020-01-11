Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране
- Reuters
Как сообщил пресс-секретарь премьера Кэмерон Ахмад в Twitter, Канада настаивает на проведении расследования в условиях прозрачности и справедливости.
«Это национальная трагедия, и все канадцы сегодня скорбят. Мы продолжим работать с нашими партнёрами со всего мира для того, чтобы обеспечить полное и основательное расследование. Канадское правительство ожидает полного сотрудничества со стороны иранских властей», — сказал Трюдо.
Statement by Prime Minister @JustinTrudeau regarding tonight’s latest developments from #Iran — pic.twitter.com/ZlKn6NxjOF— Cameron Ahmad (@CameronAhmad) January 11, 2020
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.
На заявление Тегерана отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал Иран полностью признать вину за сбитый самолёт, привлечь виновных к ответственности, принести официальные извинения и выплатить компенсации.