Иран направит данные с бортового самописца Boeing во Францию
- Reuters
Об этом сообщает IRNA.
По словам Резаифара, Иран использовал все свои возможности для изучения содержимого чёрного ящика, при этом стране не хватает необходимых технологий для декодирования данных самописца.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».
Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.