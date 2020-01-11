Иран направит данные с бортового самописца Boeing во Францию

Короткая ссылка
Записи с бортового самописца сбитого украинского самолёта в Иране будут отправлены во Францию, сообщил глава отдела по расследованию авиакатастроф Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.
Иран направит данные с бортового самописца Boeing во Францию
  • Reuters

Об этом сообщает IRNA.

По словам Резаифара, Иран использовал все свои возможности для изучения содержимого чёрного ящика, при этом стране не хватает необходимых технологий для декодирования данных самописца.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить