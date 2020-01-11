Иран направит данные с бортового самописца Boeing во Францию

Записи с бортового самописца сбитого украинского самолёта в Иране будут отправлены во Францию, сообщил глава отдела по расследованию авиакатастроф Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

Об этом сообщает IRNA.

По словам Резаифара, Иран использовал все свои возможности для изучения содержимого чёрного ящика, при этом стране не хватает необходимых технологий для декодирования данных самописца.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.