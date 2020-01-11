«Расследование продолжится для выявления виновных в трагедии»: Иран заявил, что украинский самолёт был сбит по ошибке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит средствами ПВО республики из-за человеческой ошибки. По его словам, Тегеран глубоко сожалеет о произошедшем и выражает соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Рухани отметил, что трагедия произошла на фоне существенной угрозы со стороны США, из-за чего Вооружённые силы Ирана были приведены в полную боевую готовность. Как сообщили в Генштабе ВС исламской республики, в условиях беспрецедентной воздушной активности американских сил в регионе пролетавший мимо важного объекта КСИР украинский Boeing был ошибочно принят за «вражеский самолёт» и сбит.

Потерпевший крушение под Тегераном пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» был сбит средствами иранской ПВО из-за человеческой ошибки. Такое заявление сделал президент исламской республики Хасан Рухани.

«Внутреннее расследование вооружённых сил установило, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолёта и гибели 176 невинных людей», — написал он в Twitter.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

«Расследование продолжится с целью выявления и привлечения к ответственности виновных в этой ужасной трагедии и непростительной ошибке», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Рухани поручил принять все необходимые меры для выплаты компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы, а также оказать всестороннее консульское содействие в идентификации и репатриации погибших, которые не являлись гражданами Ирана.

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Кроме того, президент заявил о необходимости устранения всех недостатков системы противовоздушной обороны во избежание повторения подобных катастроф в будущем.

Как пояснил президент Ирана, трагедия произошла «в атмосфере угроз и запугивания» со стороны США после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

«Вооружённые силы Исламской Республики Иран были в состоянии полной боевой готовности, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе, унёсшей жизни десятков невинных людей из-за человеческой ошибки и ошибочного открытия огня», — добавил Рухани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям страны обнародовать результаты расследования авиакатастрофы.

В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что речь идёт о человеческой ошибке, допущенной на фоне деятельности США в регионе.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооружённых сил: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период, вызванный авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал Зариф в своём Twitter.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Дипломат принёс извинения и соболезнования иранскому народу, семьям жертв трагедии и странам, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы.

Напомним, утром 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране потерпел крушение Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). На борту рейса PS752 находились 176 человек, включая девять членов экипажа. Никто не выжил.

Согласно данным украинской стороны, большинство погибших были гражданами Ирана — 82 человека. Кроме того, на борту находились 63 пассажира из Канады, десять подданных Швеции, четыре гражданина Афганистана, три британца и три немца. Жертвами трагедии также стали 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

Представители МАУ сообщили, что разбившийся Boeing был полностью исправен, а пилоты обладали высокой квалификацией. По информации перевозчика, последнее техническое обслуживание лайнера проводилось 6 января.

Из предварительного отчёта Организации гражданской авиации Ирана следовало, что пилоты разбившегося лайнера не сообщали о нештатной ситуации на борту и предприняли попытку вернуться в аэропорт, когда столкнулись с техническими трудностями. Вместе с тем в документе были приведены сообщения очевидцев, согласно которым фюзеляж находившегося в воздухе самолёта был охвачен огнём.

Иранские военные утверждают, что приняли лайнер МАУ за военный самолёт, что и стало причиной трагедии. Из опубликованного гостелерадиокомпанией IRIB​​​ сообщения Генштаба ВС Ирана следует, что вооружённые силы страны находились в состоянии полной боеготовности.

«В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооружённые силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в этих условиях траектория полёта следовавшего из тегеранского аэропорта Boeing 737-800 проходила в непосредственной близости от важного объекта КСИР. Высота движения и форма лайнера походили на «вражеский самолёт», что и стало причиной роковой ошибки.

Комментируя обнародованное заключение, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на полном признании Тегераном вины в случившейся авиакатастрофе.

«Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — сказал Зеленский.

Глава государства выразил надежду на то, что последующее расследование будет проходить без искусственных задержек и преград, а прибывшие в Иран 45 украинских специалистов смогут получить полный доступ к данным для установления справедливости.

По словам главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва, в сложившейся ситуации признание Тегераном ошибки (пусть и не сразу) и выражение иранскими властями сожаления в связи со случившимся «достойны того, чтобы быть принятыми».

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«И если расшифровкой чёрных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами», — заявил сенатор Интерфаксу.

Обострение отношений США и Ирана

Трагедия с украинским пассажирским самолётом произошла на фоне обострения отношений США и Ирана. В ночь на 3 января Вашингтон нанёс ракетный удар по территории Ирака, в результате чего в пригороде Багдада погиб иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Тегеран ответил на убийство военачальника серией ракетных ударов по расположениям американских войск в Ираке в рамках операции «Мученик Сулеймани». Примечательно, что эта атака не нанесла существенного ущерба и, согласно утверждению американской стороны, не привела к жертвам. Более того, президент США Дональд Трамп допустил, что обстрел мог быть спланирован таким образом, чтобы нанести минимальный урон.

«Мы были очень рады, когда узнали, что никто не погиб и даже не пострадал. Возможно, они не желали их поразить или произошло что-то другое», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу ABC.