«Расследование продолжится для выявления виновных в трагедии»: Иран заявил, что украинский самолёт был сбит по ошибке

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Сергей Гусаров
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит средствами ПВО республики из-за человеческой ошибки. По его словам, Тегеран глубоко сожалеет о произошедшем и выражает соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Рухани отметил, что трагедия произошла на фоне существенной угрозы со стороны США, из-за чего Вооружённые силы Ирана были приведены в полную боевую готовность. Как сообщили в Генштабе ВС исламской республики, в условиях беспрецедентной воздушной активности американских сил в регионе пролетавший мимо важного объекта КСИР украинский Boeing был ошибочно принят за «вражеский самолёт» и сбит.
«Расследование продолжится для выявления виновных в трагедии»: Иран заявил, что украинский самолёт был сбит по ошибке
  • Reuters

Потерпевший крушение под Тегераном пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» был сбит средствами иранской ПВО из-за человеческой ошибки. Такое заявление сделал президент исламской республики Хасан Рухани.

«Внутреннее расследование вооружённых сил установило, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолёта и гибели 176 невинных людей», — написал он в Twitter.

«Расследование продолжится с целью выявления и привлечения к ответственности виновных в этой ужасной трагедии и непростительной ошибке», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Рухани поручил принять все необходимые меры для выплаты компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы, а также оказать всестороннее консульское содействие в идентификации и репатриации погибших, которые не являлись гражданами Ирана.

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Кроме того, президент заявил о необходимости устранения всех недостатков системы противовоздушной обороны во избежание повторения подобных катастроф в будущем.

Как пояснил президент Ирана, трагедия произошла «в атмосфере угроз и запугивания» со стороны США после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

«Вооружённые силы Исламской Республики Иран были в состоянии полной боевой готовности, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе, унёсшей жизни десятков невинных людей из-за человеческой ошибки и ошибочного открытия огня», — добавил Рухани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям страны обнародовать результаты расследования авиакатастрофы.

В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что речь идёт о человеческой ошибке, допущенной на фоне деятельности США в регионе.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооружённых сил: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период, вызванный авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал Зариф в своём Twitter.

Дипломат принёс извинения и соболезнования иранскому народу, семьям жертв трагедии и странам, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы.

Напомним, утром 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране потерпел крушение Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). На борту рейса PS752 находились 176 человек, включая девять членов экипажа. Никто не выжил.

Согласно данным украинской стороны, большинство погибших были гражданами Ирана — 82 человека. Кроме того, на борту находились 63 пассажира из Канады, десять подданных Швеции, четыре гражданина Афганистана, три британца и три немца. Жертвами трагедии также стали 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

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Представители МАУ сообщили, что разбившийся Boeing был полностью исправен, а пилоты обладали высокой квалификацией. По информации перевозчика, последнее техническое обслуживание лайнера проводилось 6 января.

Из предварительного отчёта Организации гражданской авиации Ирана следовало, что пилоты разбившегося лайнера не сообщали о нештатной ситуации на борту и предприняли попытку вернуться в аэропорт, когда столкнулись с техническими трудностями. Вместе с тем в документе были приведены сообщения очевидцев, согласно которым фюзеляж находившегося в воздухе самолёта был охвачен огнём.

Иранские военные утверждают, что приняли лайнер МАУ за военный самолёт, что и стало причиной трагедии. Из опубликованного гостелерадиокомпанией IRIB​​​ сообщения Генштаба ВС Ирана следует, что вооружённые силы страны находились в состоянии полной боеготовности.

«В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооружённые силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в этих условиях траектория полёта следовавшего из тегеранского аэропорта Boeing 737-800 проходила в непосредственной близости от важного объекта КСИР. Высота движения и форма лайнера походили на «вражеский самолёт», что и стало причиной роковой ошибки.

Комментируя обнародованное заключение, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на полном признании Тегераном вины в случившейся авиакатастрофе.

«Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — сказал Зеленский.

Глава государства выразил надежду на то, что последующее расследование будет проходить без искусственных задержек и преград, а прибывшие в Иран 45 украинских специалистов смогут получить полный доступ к данным для установления справедливости.

По словам главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва, в сложившейся ситуации признание Тегераном ошибки (пусть и не сразу) и выражение иранскими властями сожаления в связи со случившимся «достойны того, чтобы быть принятыми».

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«И если расшифровкой чёрных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами», — заявил сенатор Интерфаксу.

Обострение отношений США и Ирана

Трагедия с украинским пассажирским самолётом произошла на фоне обострения отношений США и Ирана. В ночь на 3 января Вашингтон нанёс ракетный удар по территории Ирака, в результате чего в пригороде Багдада погиб иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Тегеран ответил на убийство военачальника серией ракетных ударов по расположениям американских войск в Ираке в рамках операции «Мученик Сулеймани». Примечательно, что эта атака не нанесла существенного ущерба и, согласно утверждению американской стороны, не привела к жертвам. Более того, президент США Дональд Трамп допустил, что обстрел мог быть спланирован таким образом, чтобы нанести минимальный урон.

«Мы были очень рады, когда узнали, что никто не погиб и даже не пострадал. Возможно, они не желали их поразить или произошло что-то другое», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу ABC.

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