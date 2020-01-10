СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества», — отметил Баканов.

При этом он сообщил, что «достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов».

Он пояснил, что, «в частности, речь идёт о дальности полёта ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобном».

«Все вопросы сейчас прорабатываются», — сказал Баканов.

В СБУ также анализируют версию теракта.

«Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», — добавил глава ведомства.

Ранее глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг заявления о том, что украинский самолёт в Тегеране был сбит ракетой.

В свою очередь, США считают вероятным, что авиасудно сбили в Тегеране иранской ракетой.