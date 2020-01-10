СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества», — отметил Баканов.
При этом он сообщил, что «достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов».
Он пояснил, что, «в частности, речь идёт о дальности полёта ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобном».
«Все вопросы сейчас прорабатываются», — сказал Баканов.
В СБУ также анализируют версию теракта.
«Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», — добавил глава ведомства.
Ранее глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг заявления о том, что украинский самолёт в Тегеране был сбит ракетой.
В свою очередь, США считают вероятным, что авиасудно сбили в Тегеране иранской ракетой.