Украина запросила данные США и Канады по авиакатастрофе в Иране
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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Офис генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолёта авиакомпании «МАУ», — говорится в сообщении.
Ранее в МИД Украины заявили, что представители США передали украинской стороне важные данные относительно авиакатастрофы в Иране.
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.