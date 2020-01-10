Украина запросила данные США и Канады по авиакатастрофе в Иране

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Офис генерального прокурора Украины обратился в Канаду, США, Австралию и Великобританию с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы в Иране.
Украина запросила данные США и Канады по авиакатастрофе в Иране
  • © Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Офис генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолёта авиакомпании «МАУ», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины заявили, что представители США передали украинской стороне важные данные относительно авиакатастрофы в Иране.

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.

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