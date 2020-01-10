Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране

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Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что Помпео выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за крушения самолёта.

«Госсекретарь Помпео предложил полную поддержку со стороны США в проводимом расследовании», — указано в заявлении.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что представители США передали Украине важные данные относительно авиакатастрофы в Иране.

8 января украинский самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице, погибли 176 человек.

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