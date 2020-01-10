Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.
Отмечается, что Помпео выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за крушения самолёта.
«Госсекретарь Помпео предложил полную поддержку со стороны США в проводимом расследовании», — указано в заявлении.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что представители США передали Украине важные данные относительно авиакатастрофы в Иране.
8 января украинский самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице, погибли 176 человек.