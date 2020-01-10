Киев намерен создать коалицию по расследованию авиакатастрофы в Иране

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Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил на брифинге, что Украина намерена создать международную коалицию по расследованию причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».
Киев намерен создать коалицию по расследованию авиакатастрофы в Иране
  • © Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы сейчас хотим установить истину, и для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием», — заявил Пристайко.

Он сообщил, что проведёт переговоры «со всеми министрами иностранных дел в рамках конференц-холла».

«Я надеюсь, в рамках этих переговоров мы сможем достигнуть договорённости о создании международного механизма», — сказал министр.

Он подчеркнул, что «каждая страна будет представлена для того, чтобы было абсолютно справедливое расследование».

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.

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