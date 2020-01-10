Киев намерен создать коалицию по расследованию авиакатастрофы в Иране

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил на брифинге, что Украина намерена создать международную коалицию по расследованию причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

«Мы сейчас хотим установить истину, и для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием», — заявил Пристайко.

Он сообщил, что проведёт переговоры «со всеми министрами иностранных дел в рамках конференц-холла».

«Я надеюсь, в рамках этих переговоров мы сможем достигнуть договорённости о создании международного механизма», — сказал министр.

Он подчеркнул, что «каждая страна будет представлена для того, чтобы было абсолютно справедливое расследование».

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.