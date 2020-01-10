Киев намерен создать коалицию по расследованию авиакатастрофы в Иране
- © Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Мы сейчас хотим установить истину, и для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием», — заявил Пристайко.
Он сообщил, что проведёт переговоры «со всеми министрами иностранных дел в рамках конференц-холла».
«Я надеюсь, в рамках этих переговоров мы сможем достигнуть договорённости о создании международного механизма», — сказал министр.
Он подчеркнул, что «каждая страна будет представлена для того, чтобы было абсолютно справедливое расследование».
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.