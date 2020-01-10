Зеленский подтвердил получение от США данных по авиакатастрофе в Иране

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Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что получил от представителей посольства США важную информацию относительно авиакатастрофы Boeing в Иране, которая может помочь в расследовании.
Зеленский подтвердил получение от США данных по авиакатастрофе в Иране
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В Киеве подтвердили, что Зеленский провёл телефонный разговор с американским госсекретарём Майком Помпео.

«Я встретился с временно поверенной в делах США Кристиной Квит и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», — приводятся слова Зеленского.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и дальнейший график контактов между Украиной и США на высшем уровне.

Отмечается, что был обсуждён визит Майка Помпео на Украину в конце января.

Также Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представители США передали Украине важные данные относительно авиакатастрофы в Иране.

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