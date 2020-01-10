Зеленский подтвердил получение от США данных по авиакатастрофе в Иране
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.
В Киеве подтвердили, что Зеленский провёл телефонный разговор с американским госсекретарём Майком Помпео.
«Я встретился с временно поверенной в делах США Кристиной Квит и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», — приводятся слова Зеленского.
Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и дальнейший график контактов между Украиной и США на высшем уровне.
Отмечается, что был обсуждён визит Майка Помпео на Украину в конце января.
Также Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представители США передали Украине важные данные относительно авиакатастрофы в Иране.