На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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Во время последней связи с диспетчерами пилотов украинского самолёта, который разбился в Иране, полёт проходил штатно. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
  • globallookpress.com

По его словам, известен точный момент последнего разговора пилота и диспетчеров, передаёт УНИАН.

«У нас есть точная отметка времени, когда была последняя связь наших пилотов с диспетчерами иранской вышки управления... До момента последнего завершения переговоров во время полёта ситуация была штатная, о чём пилот сообщил вышке», — сказал министр.

Он также подтвердил информацию о том, что самолёт изменил курс перед катастрофой.

«Рано говорить, в чём была причина. По имеющейся информации, это произошло после момента, когда самолёт начал терпеть крушение», — добавил он.

Ранее Пристайко сообщил, что Иран предоставил украинским экспертам доступ к чёрным ящикам и обломкам Boeing 737. 

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