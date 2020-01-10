Иран предоставил Украине доступ к чёрным ящикам Boeing
- © Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Трансляцию выступления ведёт телеканал «Наш».
По его словам, в Тегеран вылетели почти 50 украинских специалистов на военном самолёте. Они «пытаются реконструировать самолёт, чтобы понять, что с ним произошло».
«Мы получаем полное сотрудничество от иранской стороны. Мы получили доступ к деталям самолёта, к месту падения, полиция обеспечивает безопасность этого места... Сейчас наша команда получила доступ и к чёрным ящикам», — сказал он.
В ближайшее время планируется начать реконструкцию переговоров.
Он добавил, что украинская сторона получила доступ к записям переговоров диспетчеров центра управления полётами Тегерана с украинскими пилотами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение от США данных по авиакатастрофе в Иране.