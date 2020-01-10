Иран предоставил Украине доступ к чёрным ящикам Boeing

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Иранская сторона предоставила украинским экспертам доступ к чёрным ящикам и обломкам пассажирского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение 8 января.
Иран предоставил Украине доступ к чёрным ящикам Boeing
  • © Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Трансляцию выступления ведёт телеканал «Наш».

По его словам, в Тегеран вылетели почти 50 украинских специалистов на военном самолёте. Они «пытаются реконструировать самолёт, чтобы понять, что с ним произошло».

«Мы получаем полное сотрудничество от иранской стороны. Мы получили доступ к деталям самолёта, к месту падения, полиция обеспечивает безопасность этого места... Сейчас наша команда получила доступ и к чёрным ящикам», — сказал он.

В ближайшее время планируется начать реконструкцию переговоров.

Он добавил, что украинская сторона получила доступ к записям переговоров диспетчеров центра управления полётами Тегерана с украинскими пилотами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение от США данных по авиакатастрофе в Иране.

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